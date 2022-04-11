Ветер испортит погоду в Забайкалье

Температура воздуха днем в забайкальском крае будет составлять 6-11 градусов тепла, также ожидается сильный ветер, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

На предстоящей неделе будет преобладать умеренно-теплая погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами по Забайкальскому краю 12-13 апреля, в остальные дни недели погода ожидается без существенных осадков.

Минимальная температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза, по северным районам —12-17 градусов мороза. Преобладающая температура днем составит 6-11 градусов тепла, в начале недели по северным районам от ноля до плюс 5 градусов.

Не очень теплую погоду будет портить сильный ветер. Днем в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.