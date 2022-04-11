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Ярославцева снова покинет кресло новосибирского министра культуры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Вернувшаяся в 2020 году в кресло министра культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева снова покидает свой пост, сообщает правительство региона.

«Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покидает свой пост и возвращается в сферу образования. Исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков», — говорится в сообщении.

О причинах отставки ничего не сообщается. Наталья Ярославцева была министром культуры Новосибирской области с 2010 по 2013 год. Она неоднократно была в центре скандала, и общественники требовали от власти ее увольнения.

До сентября 2019 года министерство культуры возглавлял Игорь Решетников. После его ухода обязанности министра исполнял его заместитель Юрий Зимняков. В 2020 году Ярославцева вновь возглавила министерство культуры. До этого она работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования.

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Топ комментариев

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Зеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...