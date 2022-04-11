Ярославцева снова покинет кресло новосибирского министра культуры

Вернувшаяся в 2020 году в кресло министра культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева снова покидает свой пост, сообщает правительство региона.
«Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покидает свой пост и возвращается в сферу образования. Исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков», — говорится в сообщении.
О причинах отставки ничего не сообщается. Наталья Ярославцева была министром культуры Новосибирской области с 2010 по 2013 год. Она неоднократно была в центре скандала, и общественники требовали от власти ее увольнения.
До сентября 2019 года министерство культуры возглавлял Игорь Решетников. После его ухода обязанности министра исполнял его заместитель Юрий Зимняков. В 2020 году Ярославцева вновь возглавила министерство культуры. До этого она работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования.
mosquito__2010В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.
pepelmetalВообще без разницы что с ними, они пособники террористов!
ifhbrjdХоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?
karutoЗеленский выступает за, потом против, потом опять за. Все зависит от размера дозы для пианиста. О чем...