Ярославцева снова покинет кресло новосибирского министра культуры

Вернувшаяся в 2020 году в кресло министра культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева снова покидает свой пост, сообщает правительство региона.

«Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покидает свой пост и возвращается в сферу образования. Исполняющим обязанности министра культуры назначен Юрий Зимняков», — говорится в сообщении.

О причинах отставки ничего не сообщается. Наталья Ярославцева была министром культуры Новосибирской области с 2010 по 2013 год. Она неоднократно была в центре скандала, и общественники требовали от власти ее увольнения.

До сентября 2019 года министерство культуры возглавлял Игорь Решетников. После его ухода обязанности министра исполнял его заместитель Юрий Зимняков. В 2020 году Ярославцева вновь возглавила министерство культуры. До этого она работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования.