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Ледоход начался на реках Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/barneos22

Ледоход начался на главных реках Алтайского края – Бии и Оби, сообщили пользователи в социальных сетях.

Ранее синоптики предупреждали, что ледоход в Барнауле начнется ориентировочно 9 апреля, что почти на неделю раньше, чем годом ранее.

Фотографии с льдом, тронувшимся на Бии, опубликовали жители Бийска. В Рубцовске, где в последние дни температура воздуха поднялась до +18... +20 градусов, ледоход начался на реке Алей.


Спасатели региона отмечают, что в ближайшее время продолжится подъем уровней воды реки Алей у Рубцовска, возможно достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий населенного пункта.


Накануне лед тронулся и на Оби в районе Нового моста в Барнауле, фотографии и видео с места жители также выкладывают в социальных сетях. Традиционно жители называют ледоход одним из самых впечатляющих зрелищ сезона.

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Жизнь #Гео #Алтайский край
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