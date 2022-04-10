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Стихийные обменники валют появились в соцсетях

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Запрет Центробанка на продажу наличных долларов и евро в банках привел к возрождению «серого» валютного рынка, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева

В соцсетях появились сообщества «по обменным интересам». Достаточно в поиске забить «куплю/продам доллары/евро» и появится множество «тематических» чатов. Люди в них пишут, сколько готовы продать, по какому курсу и где территориально.

«Такая же ситуация была 30 лет назад, в 1990-е годы. Но сейчас договоренности по сбыту и приобретению валюты, зафиксированные в соцсетях, легко выявить, и если будет установлено нарушение закона, участников могут привлечь к ответственности», — пояснила «Российской газете» Лазарева.

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Люди начинают разговор в общем чате, затем уходят в личку, договариваются о встрече. «Гарантируют» пересчет купюр с помощью специальной машинки и проверку подлинности на детекторе с ультрафиолетовым светом.

По словам Лазаревой, наказание за такие операции в зависимости от степени тяжести может обернуться крупным штрафом — от 75% до 100% суммы незаконной валютной сделки. «А ее организаторам и вовсе грозит уголовная ответственность», — предупредила она.

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