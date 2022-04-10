Экономист допустил обвал курса доллара до 30 рублей

Курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже возможно снизить и до 30 рублей за доллар, считает декан экономического факультета РУДН, доктор экономических наук Юрий Мосейкин.

Торги на бирже и курс не отражают истинного соотношения валют и того, что происходит в экономике, сказал Моисейкин в интервью «Ленте.ру». Он считает, что в настоящее время Центральный банк (ЦБ) может установить любой курс доллара.

«Во-первых, два существенных фактора с рынка убраны: иностранные агенты и спекулянты, поэтому игра идет прозрачно и чисто. Во-вторых, государство регулирует этот процесс, и, в принципе, как государству заблагорассудится, какой курс захочется поставить для доллара, такой и будет», — пояснил экономист.

По его словам, все факторы, которые могли повлиять на котировку, устранены6 «есть только рука ЦБ, которая влияет на эту позицию». «Нужно будет ЦБ в интересах продвижения, в интересах экспортеров — изменят курс, не нужно будет — поднимет», — отметил Мосейкин.

С одной стороны, в стране есть возможность регулировать внутренние экономические отношения, а с другой, потеряна возможность использовать торги как инструмент, отражающий истинное соотношение валют, заключил экономист.