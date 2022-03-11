Вклады в юанях: стоит ли переходить на китайскую валюту?

ВТБ предложил клиентам новый вклад в китайских юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Другие банки пока раздумывают над аналогичными предложениями. Какие особенности есть у китайской валюты, и насколько юани выгодны для вложения рубля?

С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Вклад доступен для дистанционного открытия через «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней. По курсу ЦБ РФ на 11 марта 1 китайский юань стоит 19 рублей.

В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад.

ВТБ считает, что новое предложение станет максимально выгодной альтернативой вкладам в других иностранных валютах.

С 11 марта счет в юанях можно открыть в «Альфа-банке». Другие банки тоже рассматривают варианты открытия продуктов для физлиц в юанях.

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«Уровень инфляции в этом году в России может приблизится к 20%. То есть, такие вложения станут интересны только в том случае, если рубль продолжит ощутимо девальвироваться против китайской валюты. Тогда его доходность может перекрыть рост цен в стране», — прокомментировал Sibnet.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он добавил, что на данный момент юань могут физически купить только жители самых крупных российских городов.

Но даже те немногие банки, которые продают юань, зачастую не предлагают депозиты для физлиц в китайской валюте.

Поэтому практическую пользу будут иметь только безналичные сделки с юанем и депозиты для тех, кто боится держать доллары или евро на счетах банка, потому что их могут заморозить.

Плюсы и минусы юаня

«Китайский юань является одной из ключевых развивающихся валют, поскольку экономика Китая вторая по величине после американской. По внешнеторговому обороту Китай также занимает второе место после США, а для России он крупнейший партнер в международной торговле», — сказал Sibnet.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Юань – это валюта крупной, развивающейся экономики, следовательно, она остается рисковой, отметил аналитик Потавин. Помимо этого, юань не является полностью свободно конвертируемой валютой, в отличие от других мировых резервных валют, а доля китайского юаня в международных расчетах – около 2% против почти 40% у доллара.

Юань означает «круглая монета». Так назывались круглые серебряные монеты династии Цин.

Более того, действия китайского правительства, зарегулированность многих секторов экономики и интервенции на локальные рынки не добавляют надежности юаню.

«Китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля. В более долгосрочном плане могут проявиться ключевые недостатки валюты, поэтому не рекомендуем ее для консервативного сохранения средств на длительном периоде», — отметил Бабин.

Но последние негативные события вокруг Украины привели к жестким санкциям Запада, поворот России в сторону КНР теперь неизбежен. «Поэтому тренд на владение юанем и инвестиции в китайскую экономику в ближайшие годы, видимо, будет преобладающим в России», — добавил Потавин.

Оба эксперта сошлись во мнении, что из-за ситуации на Украине ожидается увеличение объема торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях. Уже есть резкий рост объема торгов китайским юанем на Московской бирже, что увеличивает его ликвидность.

Плюсы юаня:

Вероятное дальнейшее увеличение ликвидности.

Экономическая и внешнеторговая значимость Китая, обеспечивающая надежность национальной валюты.

Текущая геополитическая ситуация предполагает повышение роли китайского юаня во взаимной торговле России и Китая, что привлечет в валюту крупных игроков, прежде всего импортеров и экспортеров.

Высокая зависимость китайской экономики от экспорта товаров и импорта сырья, что делает ее недостаточно диверсифицированной. Поэтому китайский юань подвержен риску длительного снижения курса к другим валютам, в том числе под воздействием мер китайских властей.

Относительно высокие геополитические риски, обусловленные противостоянием Китая и США на международной арене, а также территориальными претензиями Пекина.