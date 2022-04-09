Семья из Новосибирска приняла участие в шоу «Моя жена рулит»

Кирилл и Светлана Радченко из Новосибирска стали участниками реалити-шоу «Моя жена рулит» на канале «Суббота», они поборются за 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам шоу «Моя жена рулит», семейные пары готовят по рецепту шеф-повара. Мужчины должны приготовить сложное блюдо, а женщины руководят мужьями через наушники. Побеждает та пара, у которой получится приготовить блюдо лучше соперников.

Семейная пара из Новосибирска владеет совместным бизнесом. В браке Кирилл и Светлана Радченко уже 10 лет, у них есть дочь. Им предстоит не только приготовить по сложному рецепту, но проверить отношения на прочность.

Следить за участниками будут ведущие Марина Федункив и шеф-повар Евгений Павлов. Выпуск шоу «Моя жена рулит» с участием новосибирцев выйдет 10 апреля в 16.00 на телеканале «Суббота!».