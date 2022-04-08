Определились финалисты шоу «Голос. Дети» в команде Басты

Елисей Касич и Ксения Канн из команды Басты прошли в финал девятого сезона шоу «Голос. Дети». В финале их судьбу решат телезрители.

По правилам детского «Голоса», в поединках участники команд делятся на тройки, из каждой тройки дальше проходит один артист. Оставшиеся исполняют сольную песню, и наставник выбирает только двух подопечных, которые выходят в финал.

После поединков в команде Басты остались Майя Мидзуно, София Олареско, Ксения Канн, Ева Левчук и Елисей Касич. Баста сделал итоговый выбор, и в финал прошли Касич и Канн.

Финалисты команды Полины Гагариной

Из шоу, кроме Майи Мидзуно, Софии Олареско и Евы Левчук, выбыли Анастасия Ламберти, Мирон Луженский, Владимир Сорокин, София Кирсенко, Полина Етчик, Давид Нураджанян, Даниил Аникин, Мария Романова, Владимир Оганесян и Мария Гулевич.