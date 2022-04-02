Полина Гагарина выбрала финалистов детского «Голоса»

Полина Гагарина первая выбрала финалистов детского «Голоса», лучшими, по мнению наставницы, оказались Сагын Омирбайулы и Малика Тайгибова.

В первом этапе Гагарина разделила 15 своих подопечных на тройки, их каждого трио в следующий этап прошли только по одному участнику. Это Анастасия Чумакова, Николь Короли, Анастасия Комарова, Сагын Омирбайулы и Малика Тайгибова.

Шоу покинули Милана Кушхова, Анисия Низовцева, Марианна Пирумова, Сагын Омирбайулы, Идар Коцев, Вадим Климович, Лев Пашин, Малика Тайгибова, Даниил Бойко, Анна Сухая, Адель Старостина, Станислав Ткаченок.

Затем пятеро счастливчиков исполнили сольные песни. Из них только двое могли пройти в финал. Гагарина выбрала Омирбайулы и Тайгибову.