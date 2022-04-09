Геймеры под санкциями: во что играть будем?

Введение международных санкций против России затронуло игровую индустрию — рынок покинули практически все крупные издатели, а также популярные геймерские платформы. Чего лишились российские игроки и существует ли альтернатива пиратству?

Кроме объективных ограничений, связанных с невозможностью провести платежи, некоторые крупные игроки на рынке ввели персональные санкции против российских геймеров — например, компания EA убрала российские команды из FIFA 22 и NHL 22, а Amazon отказался переводить New World на русский язык.

Чего лишились геймеры

Самый популярный в мире сервис цифровой дистрибуции Steam, где продаются десятки тысячи игр для ПК, ограничил покупки — приобрести что-то с помощью российских карт невозможно. И это при том, что российское сообщество в Steam довольно многочисленное — русский язык в сервисе третий по популярности после английского и китайского.

Остается возможность добавлять на личный аккаунт бесплатные игры. Теоретически остаются варианты пополнить баланс внутреннего кошелька Steam с помощью сторонних сервисов — например, специальные карты для этого продаются на Plati.ru. Однако такие способы связаны с определенными рисками и дополнительными комиссиями.

Некоторые пользователи Steam также жаловались на проблемы с уже купленными играми — так, недавний хит Elden Ring фактически изъяли у некоторых российских игроков, которые оформили предварительный заказ на игру. Но в целом уже приобретенные игры запускать можно.

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Аналогичные жесткие ограничения ввел еще один популярный цифровой магазин игр — GOG. Покупка игр в нем недоступна россиянам ни в каком виде, их можно только получить в подарок. При этом купленные ранее игры можно активировать, они будут работать.

Самым лояльным к россиянам оказался сервис Epic Games, который считается главным конкурентом Steam. Официально магазин приостановил коммерческие отношения с Россией, но покупка игр в нем для российских игроков работают через платежную систему Xsolla. При этом игры издателей, который ввели санкции против России, в настоящее время скрыты.

А что с консолями

Меньше всего повезло российским обладателям консолей PlayStation — на сегодня они фактически полностью лишились доступа к играм и сервисам. Так, 9 марта компания Sony отключила россиянам внутренний магазин PlayStation Store, ограничив возможность новых покупок.

Более того, российские пользователи с активной подпиской не могут забрать и добавить в библиотеку бесплатные игры. Однако остается вариант пересоздать аккаунт, указав другую страну, после чего покупать там. При этом стоимость игр в других странах обычно выше, чем в российском регионе. Самым выгодным вариантом считается Аргентина.

Компания Microsoft, которая выпускает консоли Xbox, также ввела ограничения для российских геймеров. На сегодня им недоступны покупки в Microsoft Store. При этом игры на Xbox все-таки купить проще, чем для PlayStation — для этого потребуется сменить регион и воспользоваться VPN. Наиболее привлекательные цены в разделах для Аргентины, Бразилии и Турции.

Также россиянам недоступны покупки в фирменном магазине Nintendo Switch — магазин Nintendo eShop перестал принимать платежи с российских карт. Более того, игроки даже не могли скачать уже купленные игры. При этом баланс внутреннего кошелька можно пополнять с помощью карт через сервис Qiwi, также доступна смена региона.

Сетевые игры и «облака»

Владельцы популярных сетевых игр напрямую не вводили ограничительных мер в отношении российских геймеров. Но с некоторыми ограничениями они все-таки столкнулись. Так, в настоящее время фактически невозможно совершать внутриигровые покупки за реальные деньги и приобретать подписку.

Например, в одной из самых популярных онлайн-игр World of Warcraft убрали возможность оплаты платной подписки для граждан России. Примечательно, что такое решение вызвало небывалую популярность отечественной игры «Аллоды Онлайн», которая похожа на World of Warcraft, ее сервера оказались перегружены.

Облачный гейминг также столкнулся с ограничениями — на популярных платформах стали недоступны игры крупных издателей, которые ввели санкции в отношении России. При этом самый крупный облачный сервис Nvidia GeForce Now пока продолжает работать в российском регионе. Также небольшую долю на рынке имеют отечественные Loudplay и SberPlay.

Эксперты считают, что текущая ситуация не оставляет российским игрокам выбора — они массово возвращаются к пиратству. Популярность торрент-трекеров резко возросла. Более того, отдельные разработчики игр на фоне тотальных санкций даже дали геймерам из России официальное «добро» на скачивание пиратских версий своей продукции.