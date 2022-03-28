Разработчики Loop Hero поделились с россиянами пиратской версией игры

Разработчики популярной игры Loop Hero из независимой студии Four Quarters официально разрешили россиянам устанавливать пиратскую версию своего проекта в условиях введенных ограничений.

На официальной странице «ВКонтакте» представитель студии поделился ссылкой с раздачей взломанной игры на популярном ресурсе RuTracker.org. «Качайте на здоровье, приятной игры», — предложил он.

Loop Hero вышла в марте 2021 года и получила высокие оценки игроков и критиков. Она представлена в Steam, GOG, Epic Games Store и Nintendo eShop. При этом доступной для россиян остается только Epic Games Store, на всех остальных платформах основные способы оплаты отключены.

Four Quarters — российская независимая студия. Loop Hero представляет собой игру в жанре roguelike с непрямым управлением и графикой в стиле пиксель-арта. В 2021 году британский журнал PC Gamer поставил Loop Hero на 60 место в рейтинге лучших игр всех времен и народов.