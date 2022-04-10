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Напечатанные на 3D‑принтере стейки стали похожи на настоящие

Источник:
NTD
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Фото: sousvideguy / Attribution License

Испанские исследователи из компании Novameat напечатали на 3D-принтере вегетарианские стейки, напоминающие по своей структуре настоящие мясные, сообщил представитель компании Хоан Соломандо. Мясники с рынка встретили новость с усмешкой.

Стартап нацелен на заядлых мясоедов, которые не могут без вкуса и текстуры «настоящего» мяса. Напечатанные стейки должны обмануть все рецепторы: вкусовые, тактильные, зрительные, обонятельные, утверждают в компании.

«Нам не нужны вегетарианцы и веганы. Они существовали задолго до появления этих продуктов. Мы хотим, чтобы наши потребители сократили количество потребляемого мяса, но при этом от него не отказывались», — цитирует NTD Соломандо.

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По его словам, начали с самого сложного, а именно с текстуры мяса. В итоге стартап сумел на микроскопическом уровне повторить текстуру свинины и стейков из говядины. Технология позволяет производить волокна диаметром от 100 до 500 микрон.

Мясники со знаменитого рынка Барселоны, усомнились в достоинствах псевдомяса. «Те, кто ест мясо, не перейдут на заменители. Неважно, сколько сил вложат в новые продукты, например веганские гамбургеры. Мясо всегда останется мясом. Принтер не сможет его дублировать», — уверены они.

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Наука #Еда
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