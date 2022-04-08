Ученые обнаружили, что исход COVID-19 для пациента в острой фазе болезни можно прогнозировать по содержанию в крови функционально активных популяций Т- и В-лимфоцитов, сообщает Красноярский научный центр.

Эффективность иммунного ответа у больных вирусной инфекцией определяется функциональной активностью Т- и В-лимфоцитов. Они распознают и уничтожают чужеродные объекты, а также отвечают за работу иммуноглобулинов.

Для выявления нарушений дифференцировки Т- и В-клеток в иммунной системе измеряли уровни TREC и KREC. Это побочные продукты созревания Т- и В-клеток, которые позволяют судить о количестве функционально активных популяций. Изменения уровней TREC и KREC характеризовали стадию и тяжесть течения COVID-19.

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«Самые высокие уровни этих показателей были обнаружены у тех, кто благополучно перенес болезнь. Самые низкие — в случае летального исхода. У большинства пациентов с летальным исходом количество эффекторных Т-клеток в крови значительно снижалось во время острой стадии болезни»,— рассказал профессор НИИ медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН Андрей Савченко.

Низкий показатель TREC в острой стадии предсказывает неблагоприятный исход болезни, тогда как высокие значения TREC и KREC свидетельствовали о возможности выздоровления.

Эти знания позволяют врачу контролировать течение заболевания и, в случае появления неблагоприятных признаков, своевременно вносить изменения в тактику лечения.