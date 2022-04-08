Ученые обнаружили, что исход COVID-19 для пациента в острой
фазе болезни можно прогнозировать по содержанию в крови функционально активных
популяций Т- и В-лимфоцитов, сообщает Красноярский научный центр.
Эффективность иммунного ответа у больных вирусной инфекцией
определяется функциональной активностью Т- и В-лимфоцитов. Они распознают и
уничтожают чужеродные объекты, а также отвечают за работу иммуноглобулинов.
Для выявления нарушений дифференцировки Т- и В-клеток в
иммунной системе измеряли уровни TREC и KREC. Это побочные продукты созревания Т-
и В-клеток, которые позволяют судить о количестве функционально активных
популяций.
«Самые высокие уровни этих
показателей были обнаружены у тех, кто благополучно перенес болезнь. Самые
низкие — в случае летального исхода. У большинства пациентов с летальным
исходом количество эффекторных Т-клеток в крови значительно снижалось во время
острой стадии болезни»,— рассказал профессор НИИ медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН Андрей Савченко.
Низкий показатель TREC в острой стадии предсказывает неблагоприятный исход болезни, тогда как высокие значения TREC и KREC свидетельствовали о возможности выздоровления.
Эти знания позволяют врачу контролировать течение
заболевания и, в случае появления неблагоприятных признаков, своевременно
вносить изменения в тактику лечения.