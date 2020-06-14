Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови

Первая положительная или третья отрицательная — если человек знает свою группу крови, то, скорее всего, именно в такой формулировке. На самом деле систем крови гораздо больше. Сколько их выделяют и на что влияют антигены, может ли группа крови ребенка отличаться от родительской и бывают ли универсальные доноры?

Основная система групп крови была открыта в 1900 году австрийским врачом-иммунологом Карлом Ландштейнером. Он обнаружил, что при перемешивании крови разных людей в одних случаях клетки склеиваются (происходит агглютинация), а в других — нет. На основании этого он выделил три группы крови: А, В и 0.

Два года спустя ученики Ландштейнера обнаружили еще одну группу крови — AB. Именно в его день рождения — 14 июня — отмечается Всемирный день донора крови.

Чешский врач Ян Янский практически одновременно с австралийцем предложил классифицировать кровь по четырем группам — I, II, III, IV. Такая система использовалась в СССР.

Сколько групп крови существует

Сегодня известно 36 систем групп крови. Они определяются наличием того или иного белка-антигена на поверхности эритроцитов и белка-антитела в плазме.

Из них в прикладной медицине чаще всего используется 14 систем, среди которых как критически важные системы — AB0 и резус-фактор, — так и менее известные: Келл, Даффи, MNSs, Льюис, Кидд и так далее.

Например, антиген К (система Келл) — самый иммуногенный (вызывающий сильный ответ) после А, В и D. Он не учитывается при переливании плазмы, но учитывается при переливании эритроцитов.

Что такое резус-фактор

Это еще одна группа крови. В этой системе, определяемой 59 антигенами, наиболее активным является антиген Д, который и подразумевается под термином «резус-фактор». Именно по его наличию или отсутствию все люди делятся на резус-положительных и резус-отрицательных.

Резус-фактор был впервые выявлен в 1940 году в крови макак-резусов, поэтому и получил такое название.

Резус-конфликт — наиболее известная проблема несовместимости групп крови матери и ребенка, когда иммунитет резус-отрицательной матери борется с антигенами в крови резус-положительного плода. С ним сталкивается примерно 10% рожениц.

«Во время беременности кровь плода не попадает в кровоток матери. Поэтому во время первой беременности у матери не вырабатываются антитела к антигену D, и ребенок остается здоровым. Но при родах кровь матери и ребенка смешивается, отчего мать становится восприимчивой к резус-антигену и образует против него антитела. При повторных родах антитела начинают усиленно вырабатываться и разрушать эритроциты», — объяснял врач-трансфузиолог Павел Трахтман в материале издания «Постнаука».

Проблему решают введением иммуноглобулина — антитела к антигену D, которые разрушают попавшие в их кровь эритроциты ребенка, прежде чем на них успевает отреагировать иммунная система, и через какое-то время самоуничтожаются.

Какая группа самая редкая

Самая редкая группа крови — Rhnull. Всего у 50 людей в мире отсутствует резус-фактор. Такая кровь может в редких случаях передаться по наследству, однако, как правило, является результатом двух совершенно случайных мутаций. Девять человек являются донорами такой крови.

В целом разные группы крови встречаются на земном шаре примерно с одинаковой частотой. В русской популяции самая редкая кровь — четвертая отрицательная, а самая распространенная — вторая положительная. А в популяции американских индейцев, наоборот, четвертая отрицательная встречается чаще всего.

Группы крови определяются набором генов, которые не влияют ни на характер, ни на цвет волос и глаз, ни на скорость усвоения пищи, ни на предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Ни одно исследование в мире, проведенное на больших достоверных статистических выборках, не нашло связей между группами крови и другими функциями или особенностями организма.

Какая группа крови будет у ребенка

Вполне возможен вариант, что группа крови ребенка будет отличаться от обоих родителей. Наследование происходит по законам Менделя: при наличии одного доминантного гена — проявляются его признаки, при наличии двух доминантных генов — проявляются признаки обоих генов, при отсутствии доминантных генов — проявляются признаки рецессивного гена.

Наиболее непредсказуемо наследование ребенком группы крови при союзе обладателей II и III групп. Их дети могут иметь любую из четырех групп крови с одинаковой вероятностью.

Фото: © Красноярский краевой центр крови №1

Какую кровь можно вливать в другую

Раньше считалось, что люди с первой отрицательной кровью — универсальные доноры, так как их кровь не содержит самых распространенных и иммуногенных антигенов и антител, а люди с четвертой положительной — универсальные реципиенты.

Но примерно четверть века назад стало очевидно, что универсальных доноров и реципиентов не бывает, и переливание разногруппной крови чревато тяжелыми осложнениями вплоть до гибели пациента.

Сейчас подбор компонентов крови для реципиентов ведется как минимум по десяти, а чаще по 20-30 различным показателям, отмечала главный врач московского Центра крови Ольга Майорова.

Только в случае глобальной войны или катастрофы врачи будут прибегать к переливанию разногруппной крови, полученной от универсального первого отрицательного донора — хотя это не безопасно, это лучше, чем ничего. Пациенту можно перелить не более 500 миллилитров такой крови, сообщил трансфузиолог Трахтман.

Сколько надо доноров

Чтобы обеспечивать достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доноров на 1 тысячу жителей. Сейчас в Европе на 1 тысячу человек приходится в среднем 25–27 доноров, в США и Канаде – 35-40. В среднем по России этот показатель составляет порядка 14 доноров.

В России проводится около миллиона трансфузий в год. Это означает, что в год в переливании крови нуждается 1 человек из 150.

В крупных городах донорская кровь нужна постоянно. Например, тромбоциты хранятся не более пяти дней, эритроциты — в среднем 42 дня. Отлично замораживается плазма — ее срок хранения составляет три года.

«Чтобы использовать плазму, необходимо провести повторное обследование донора спустя шесть месяцев после сдачи. Это называется карантинизацией: пока не убедимся, что донор здоров, мы не имеем права передавать плазму в медицинские организации», — объясняла Майорова в интервью, опубликованном на сайте Департамента здравоохранения Москвы.