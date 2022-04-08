Монгольский циклон принесет снег и ветер в Забайкалье

Циклон из Монголии принесет снег, дождь и ветер в Забайкальский край, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«В выходные по Монголии будет смещаться очередной циклон, который своей северной частью будет влиять на погоду Забайкальского края», — сообщила синоптик.

В крае пройдут осадки в виде мокрого снега, снега и дождя, умеренный ветер с порывами днем до 15-18 метров в секунду.

Преобладающая ночная температура воздуха будет 1-6 градусов мороза, при прояснении, в основном по северной половине края до минус 15 градусов.

Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, при облачности может холодать до ноля. В Чите в субботу и воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.