Подросток уговорил на секс 11-летнюю школьницу в Красноярске, она забеременела, теперь ему грозит реальный срок лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в августе-сентябре прошлого года 15-летний подросток дома занялся сексом с 11-летней девочкой. Все было добровольно, но как сообщает СК, девочка из-за возраста находилась «в беспомощном состоянии и не осознавала характера и значения совершаемых с ней действий».

Парень знал о возрасте девочки. Школьница забеременела, это выявили на медицинском обследовании. Подросток во всем сознался.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). С учетом возраста парня, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.