НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Две девочки провалились под лед в Канске

Источник:
Sibnet.ru
241 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Две девочки-подростка ушли под лед на реке Кан в Канске, их тела не удалось найти, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что вечером в среду девочки 14 и 15 лет встретились в городе и пошли на реку Кан.

При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду.

Мужчина, шедший по набережной реки, видел, как дети провались под лед. Спасатели еще не нашли тела девочек. Следователи проводят проверку.

Еще по теме
Секс подростка и школьницы привел к беременности и уголовному делу
Новосибирская область оказалась лидером в Сибири по смертности
Лесной пожар стал угрозой для домов под Минусинском. ВИДЕО
Силачи и культуристы соберутся на Siberian Power Show в Красноярске
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Никто не узнает» на Первом: последняя роль Евгении Брик
03.04.2022 11:25
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
info.sibnet.ru
После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни
25.03.2022 22:16
info.sibnet.ru
Школа стриптиза: кого и чему здесь учат
09.02.2017 21:22
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Кадыров обиделся на Пескова
Обсуждение (0)
Картина дня
США объявили новые санкции против России
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Майнингу в России предложили особый правовой режим
Умер Владимир Жириновский
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

ychuxa

куда ты смотришь? у нас сейчас продукты каждый день в цене вырастают , отдельные позиции за 1 день на...

Алекс555

Зашёл сегодня в магазин на дачной- порошок стиральный коробочка стояла 60р сейчас 170р Спрашиваю ,что...

Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

gena415

ушла эпоха . спи спокойна Владимир Вольфович