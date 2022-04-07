Две девочки-подростка ушли под лед на реке Кан в Канске, их тела не удалось найти, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что вечером в среду девочки 14 и 15 лет встретились в городе и пошли на реку Кан.

При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду.

Мужчина, шедший по набережной реки, видел, как дети провались под лед. Спасатели еще не нашли тела девочек. Следователи проводят проверку.