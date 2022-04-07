Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Две девочки-подростка ушли под лед на реке Кан в Канске, их тела не удалось найти, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Предварительно установлено, что вечером в среду девочки 14 и 15 лет встретились в городе и пошли на реку Кан.
При пересечении реки Кан по льду с правого берега на левый подростки подошли к образовавшейся на реке полынье и упали в воду.
Мужчина, шедший по набережной реки, видел, как дети провались под лед. Спасатели еще не нашли тела девочек. Следователи проводят проверку.
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