Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что шоу «Маска» на НТВ
продолжила выходить несмотря на остановку других развлекательных программ из-за
больших расходов на проект.
«Я вам хочу сказать: жизнь никто не отменял. Это никак не касается людей, которые занимаются прямой своей каждодневной работой. А то, что существует контракт по формату, связанному с "Маской", то есть, наверное, договоренности с производителями, с лицензиарами. Расходы там большие на проект», — цитирует Пригожина solenka.info.
Из-за военной спецоперации на Украине Первый канал и «Россия»
убрали из эфира большинство развлекательных и юмористических программ. Когда
они вернутся — телеканалы не сообщают.
Куда исчезли и когда вернутся развлекательные ТВ-шоу?
Шоу «Маска» на НТВ — российская адаптация международного формата Masked Singer французской компаний Banijay Group и южно-корейского телеканала Munhwa Broadcasting Corporation. На сцене проекта знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая личность.