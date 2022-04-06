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Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска» на НТВ

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что шоу «Маска» на НТВ продолжила выходить несмотря на остановку других развлекательных программ из-за больших расходов на проект.

«Я вам хочу сказать: жизнь никто не отменял. Это никак не касается людей, которые занимаются прямой своей каждодневной работой. А то, что существует контракт по формату, связанному с "Маской", то есть, наверное, договоренности с производителями, с лицензиарами. Расходы там большие на проект», — цитирует Пригожина solenka.info.

Из-за военной спецоперации на Украине Первый канал и «Россия» убрали из эфира большинство развлекательных и юмористических программ. Когда они вернутся — телеканалы не сообщают.

Куда исчезли и когда вернутся развлекательные ТВ-шоу?

Шоу «Маска» на НТВ — российская адаптация международного формата Masked Singer французской компаний Banijay Group и южно-корейского телеканала Munhwa Broadcasting Corporation. На сцене проекта знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая личность.

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