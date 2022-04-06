Самые древние штаны оказались прототипом джинсов

Международная группа археологов изучала особенности конструкции и дизайна самых древних в мире штанов возрастом более 3 тысяч лет, найденных в Западном Китае. Оказалось, что они являются «прототипом» современных джинсов.

В ходе изучения находки ученые привлекли к работам ткачей, которые создали копию штанов. Выяснилось, что для той эпохи они были фактически «технологическим чудом», сочетавшим гибкость сочленений в одних местах с прочностью материала в других.

Штаны хорошо защищали владельца от травм, при этом он мог легко перекинуть ногу через седло лошади без риска повредить ткань, отмечают исследователи в статье, опубликованной журналом Archaeological Research in Asia.

Чтобы изготовить штаны, древние ткачи применяли сразу четыре разных приема пошива. Так, для гибкости было использовано простое саржевое плетение с диагональным переплетением нитей. На основе данного вида плетения в середине XIX века были изготовлены популярные джинсы.

штаны Турфанского человека Фото: © Archaeological Research in Asia

В плетении на коленях был использован иной метод — он давал менее гибкую, однако более толстую и прочную ткань. На талии применялся еще один метод, который обеспечивал наличие толстого пояса. При этом все компоненты искусно объединялись в единую конструкцию.

Самые древние из найденных на сегодня штанов были элементом погребального обмундирования воина, известного как Турфанский человек. Кроме штанов из шерсти он носил накидку, широкий пояс, сапоги высотой до щиколоток и теплую повязку на голове.