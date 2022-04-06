Цены на сахар в Новосибирске за месяц выросли на 41,6%, при этом ажиотажный спрос длился две недели, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.
Система логистики не смогла быстро подстроиться под увеличившийся спрос, что усугубило панические настроения. По данным чиновника, за месяц стоимость 1 килограмма сахара выросла на 41,6%, за последнюю неделею — на 7,56%.
Торговые сети отмечают стабилизацию спроса. По его данным, за месяц на 4,3% снизились цены на сливочное масло (за неделю рост составил 14,55%), на гречневую крупу цены за неделю снизились на 5,11% (рост за месяц – 3,24%).
Почему россияне набросились на сахар?
«Для недопущения очередного импульсивного спроса в торговых сетях сохраняются ограничения по отпуску ряда товара в одни руки, договоренности об установлении торговой надбавки на социально-значимые товары в пределах в пределах 5-10% выполняются в торговых сетях»,— сказал Витухин.
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