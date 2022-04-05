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Перечислены наиболее привлекательные для угонщиков авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Популярные машины, которые пользуются большим спросом, например, Toyota RAV4 и Kia Rio, в первую очередь заинтересуют угонщиков, сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Это, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris. И, естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery», — сказал Субботин в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал устанавливать на машины механические средства защиты от угона. «Может блокироваться коробка передач, чтобы просто не позволить "откатить" машину. Система питания должна быть отдельно защищена, можно поставить клапан, который будет перекрывать подачу топлива. Надо обязательно защищать капот (противоугонными замками)», — посоветовал он.

Эксперт порекомендовал оснастить автомобиль видеорегистратором, работающим круглосуточно, а также поставить GPS-трекеры, которые отслеживают местоположение машины.

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