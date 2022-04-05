Поток туристов на зимний Байкал вырос в этом году в 1,5 раза

Число туристов, посетивших озеро Байкал в Иркутской области, этой зимой оказалось в 1,5 раза больше, чем в предыдущем, сообщила журналистам руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

В прошлом зимнем сезоне турпоток составил 250 тысяч человек. Пик зимнего сезона на Байкале приходится на февраль-март, когда озеро покрывает прозрачный лед с красивыми пузырьками и трещинами.

«Мы считаем, что достаточно успешно прошел зимний сезон… По нашей оценке, поток составил 365 тысяч туристов за декабрь-март… В первом квартале чуть более 4 тысяч туристов было из зарубежных стран, пальму первенства занимает Германия», — цитирует Сливину ТАСС.

Она отметила, что в связи с международными событиями был небольшой процент отмены броней туров. В основном от поездок на Байкал отказывались жители юга России, где ограничили авиасообщение.

«В этом году погода сделала Байкал не очень фотогеничным, снегом привалило, разошлась сразу массово информация по соцсетям, что красивые байкальские виды заснежило. Очень много блогеров… просто сняли свои поездки, поскольку было сложнее сделать красивые кадры, найти чистый лед», — сказал председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.