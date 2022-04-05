Первый канал покажет документальные фильмы про космос

Эфир Первого канала заполнят документальные проекты про покорение космоса. Транслировать их будут в течение недели с 12 по 17 апреля.

«Неделя космоса» приурочена к празднованию российского Дня космонавтики в рамках проекта «Вызов». Над реализацией проекта работали с Госкорпорация «Роскосмос», студия Yellow, Black and White и «Красный Квадрат».

Зрители увидят следующие фильмы:

«Байконур. Первый на планете Земля» — 12 апреля в 00.00

«Космос. Будущее рядом» — 16 апреля в 10.15

«Спасение в космосе» — 16 апреля в 17.00

«До небес и выше» — 16 апреля в 16.55

«Битва за космос» — 16 апреля в 11.20

Также в рамках проекта «Вызов» продолжается работа над художественным фильмом Клима Шипенко с одноименным рабочим названием и Юлией Пересильд в главной роли.