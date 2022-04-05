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Первый канал покажет документальные фильмы про космос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DLR German Aerospace Center / CC BY 2.0

Эфир Первого канала заполнят документальные проекты про покорение космоса. Транслировать их будут в течение недели с 12 по 17 апреля.

«Неделя космоса» приурочена к празднованию российского Дня космонавтики в рамках проекта «Вызов». Над реализацией проекта работали с Госкорпорация «Роскосмос», студия Yellow, Black and White и «Красный Квадрат».

Зрители увидят следующие фильмы:

  • «Байконур. Первый на планете Земля» — 12 апреля в 00.00
  • «Космос. Будущее рядом» — 16 апреля в 10.15
  • «Спасение в космосе» — 16 апреля в 17.00
  • «До небес и выше» — 16 апреля в 16.55
  • «Битва за космос» — 16 апреля в 11.20

Также в рамках проекта «Вызов» продолжается работа над художественным фильмом Клима Шипенко с одноименным рабочим названием и Юлией Пересильд в главной роли.

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