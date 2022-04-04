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Создана бактерия для синтеза лекарства прямо в организме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Американским ученым удалось создать генно-модифицированную линию кишечной палочки, которая производит леводопу — средство от болезни Паркинсона.

Новый метод безопасен, хорошо переносится и устраняет проявляющиеся при классическом приеме лекарства побочные эффекты, среди которых нередко значатся различные нарушения движения, подтвердили доклинические испытания.

Исследователи использовали методы синтетической биологии и генной инженерии, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Experimental Biology. В результате бактерии «научились» синтезировать нужное количество вещества.

Чтобы активировать процесс, потребуется обычный сахар. Таким образом, пациенту потребуется на постоянной основе принимать таблетки, содержащие этого вещество. В этом случае бактерии начнут непрерывно вырабатывать необходимое организму лекарство.

Сейчас ученые изучают возможность применения этого подхода для лечения других состояний. Например, генетически модифицированные бактерии планируется использовать для выработки лекарств в организме больных депрессией и Альцгеймером.

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niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

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Ждем фото и видео от кадыровцев.

Antoxa.

Так и запишем, нарисовал на лице мишень и пошёл в тир подрабатывать.

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А мы-то думали, а оно-то оказалось...