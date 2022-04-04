Россия разработает программу репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на Родину.

Отмечается, что со стороны высококлассных специалистов появился запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за границей, пишет газета «Известия».

«Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа», — цитирует издание пресс-службу Минпромторга.

Среди предлагаемых бонусов предусмотрены дополнительные льготы, выплаты пособия до полугода при отсутствии источников дохода, компенсация стоимости переезда, другие социальные льготы.

В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. Новая программа будет представлять собой ее дальнейшее развитие для высококвалифицированных специалистов из различных отраслей.