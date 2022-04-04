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Губернатор назвал вялым ямочный ремонт в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Андрей Травников назвал ямочный ремонт в Новосибирской области вялым и призвал мэрию активнее им заниматься, сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

Он отметил, что ямочным ремонтом в Новосибирской области начинают активно заниматься только тогда, когда губернатор об этом напоминает.

«Я привык к тому, что дорожники, как только наступает весна и дороги подсыхают, используют любую возможность, чтобы начать ремонт. Здесь я этого не наблюдаю. Ощущение, что мы ждем больших контрактов. Поручаю министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с депутатским корпусом провести серию выездов и разобраться, почему ямочный ремонт идет так вяло», — сказал Травников.

Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?

В конце марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ямочный ремонт дорог начался в городе и должен быть завершен до 1 мая.

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