Губернатор назвал вялым ямочный ремонт в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников назвал ямочный ремонт в Новосибирской области вялым и призвал мэрию активнее им заниматься, сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

Он отметил, что ямочным ремонтом в Новосибирской области начинают активно заниматься только тогда, когда губернатор об этом напоминает.

«Я привык к тому, что дорожники, как только наступает весна и дороги подсыхают, используют любую возможность, чтобы начать ремонт. Здесь я этого не наблюдаю. Ощущение, что мы ждем больших контрактов. Поручаю министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с депутатским корпусом провести серию выездов и разобраться, почему ямочный ремонт идет так вяло», — сказал Травников.

В конце марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ямочный ремонт дорог начался в городе и должен быть завершен до 1 мая.