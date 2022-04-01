Медведев предложил отказаться от продуктов «недругов»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отказаться от продажи недружественным странам российских продуктов и сельхозпродукции, а также ничего у них не покупать.

«Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, российских продуктов будет достаточно «для полного обеспечения наших внутренних потребностей». Медведев подчеркнул, приоритет российских властей — внутренние поставки продовольствия и контроль за ценами. По его словам, правительство продолжит оказывать поддержку сельскохозяйственным производителям.

Медведев также предложил поставлять продукты и сельхозкультуры дружественным странам за рубли и национальные валюты. «Благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке»,— добавил он.

«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!» — заключил Медведев.