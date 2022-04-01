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Медведев предложил отказаться от продуктов «недругов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation / CC BY 4.0

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отказаться от продажи недружественным странам российских продуктов и сельхозпродукции, а также ничего у них не покупать.

«Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, российских продуктов будет достаточно «для полного обеспечения наших внутренних потребностей». Медведев подчеркнул, приоритет российских властей — внутренние поставки продовольствия и контроль за ценами. По его словам, правительство продолжит оказывать поддержку сельскохозяйственным производителям.

Медведев также предложил поставлять продукты и сельхозкультуры дружественным странам за рубли и национальные валюты. «Благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке»,— добавил он.

«Получается, завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся. Лучше тоже сами съедим, а с утра спортом активнее позанимаемся!» — заключил Медведев.

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Политика #Мир #Санкции #Торговля
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Топ комментариев

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.

Denis CENTR

Казалось бы, куда падать еще ниже? А нет, можно еще дальше...Какое же безобразное лицемерие.Сам то он,...

number10

Украинских блуждающих мин испугались.