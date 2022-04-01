Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров

Родители пожаловались на жестокость тренеров Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного к детям и случаи рукоприкладства, будет проведена служебная проверка.

Родители некоторых воспитанников Центра сообщили, что тренеры применяли к детям физическую силу. В частности, в СМИ сообщали о том, что один из тренеров ударил воспитанника деревянным кольцом по голове. Также известно о случае, когда мальчика во время занятия тренер схватил за шею.

Будет проведена служебная проверка информации, сообщает министерство физической культуры и спорта Новосибирской области. Комиссия рассмотрит все приведенные факты, даст оценку действиям руководства и персонала Центра, определит меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

Следователи также начали проверку по факту применения насилия к 12-летнему мальчику тренером спортивного центра.