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Россия запретила поставки газа за валюту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Президент Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами» за рубли, документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, компании из западных стран должны открыть счета в российских банках для соответствующей конвертации. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля, действующие контракты будут приостановлены.

При этом Путин подчеркнул, что Россия посчитает неисполнением обязательств по контрактам, если «недружественные страны» откажутся платить за газ в рублях. В настоящий момент рассматривается схема оплаты за газ зарубежными партнерами через Газпромбанк.

Президент также сообщил, что Россия продолжит поставлять газ европейским клиентам в согласованных объемах и по оговоренным ценам, которые намного ниже спота.

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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....