Россия запретила поставки газа за валюту

Президент Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами» за рубли, документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, компании из западных стран должны открыть счета в российских банках для соответствующей конвертации. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля, действующие контракты будут приостановлены.

При этом Путин подчеркнул, что Россия посчитает неисполнением обязательств по контрактам, если «недружественные страны» откажутся платить за газ в рублях. В настоящий момент рассматривается схема оплаты за газ зарубежными партнерами через Газпромбанк.

Президент также сообщил, что Россия продолжит поставлять газ европейским клиентам в согласованных объемах и по оговоренным ценам, которые намного ниже спота.