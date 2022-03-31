Россия запретила поставки газа за валюту

Президент Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с «недружественными странами» за рубли, документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, компании из западных стран должны открыть счета в российских банках для соответствующей конвертации. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля, действующие контракты будут приостановлены.
При этом Путин подчеркнул, что Россия посчитает неисполнением обязательств по контрактам, если «недружественные страны» откажутся платить за газ в рублях. В настоящий момент рассматривается схема оплаты за газ зарубежными партнерами через Газпромбанк.
Президент также сообщил, что Россия продолжит поставлять газ европейским клиентам в согласованных объемах и по оговоренным ценам, которые намного ниже спота.
лачиновА стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...
pepelmetalПусть ещё из алфавите её уберут
Saw77всё таки потихоньку обьединяемся.......
лачиновДа по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....