Депутаты Заксобрания Новосибирской области попросили федеральные власти исключить НДС из коммунальных тарифов на три года, чтобы люди меньше платили за коммуналку, сообщается на сайте регионального парламента.

По словам зампреда строительного комитета Вадима Агеенко, собственник жилья 1/5 платежей фактически перечисляет государству в виде налога на добавленную стоимость.

«Одна из форм такой поддержки – снижение налоговой нагрузки на отдельные предприятия или виды деятельности вплоть до налоговых каникул и отсрочки обязательных платежей. Но это все касается, в основном, крупного и среднего бизнеса. А как же дело обстоит с простыми гражданами, которые также являются вполне добросовестными налогоплательщиками?», — сказал Агеенко.

НДС — федеральный налог, поэтому для его отмены нужен законопроект РФ. Текст обращения направят в Госдуму.