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Новосибирские депутаты предложили убрать НДС из коммунальных тарифов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области попросили федеральные власти исключить НДС из коммунальных тарифов на три года, чтобы люди меньше платили за коммуналку, сообщается на сайте регионального парламента.

По словам зампреда строительного комитета Вадима Агеенко, собственник жилья 1/5 платежей фактически перечисляет государству в виде налога на добавленную стоимость.

«Одна из форм такой поддержки – снижение налоговой нагрузки на отдельные предприятия или виды деятельности вплоть до налоговых каникул и отсрочки обязательных платежей. Но это все касается, в основном, крупного и среднего бизнеса. А как же дело обстоит с простыми гражданами, которые также являются вполне добросовестными налогоплательщиками?», — сказал Агеенко.

НДС — федеральный налог, поэтому для его отмены нужен законопроект РФ. Текст обращения направят в Госдуму.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......