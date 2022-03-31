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Новые авиарейсы связали Горно‑Алтайск с городами Урала и Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Александр Тырышкин, правительство Республики Алтай

Несколько регулярных авиарейсов открываются из аэропорта Горно-Алтайска в Красноярск, Тюмень, Екатеринбург и Сургут, сообщили власти региона.

Авиакомпания «Ямал» открывает регулярные рейсы по маршруту Тюмень – Горно-Алтайск – Красноярск, они стартуют 22 апреля и будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Летать по маршруту будет Sukhoi Superjet вместимостью 95 человек.

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Кроме того, Red Wings с 28 апреля открывает рейсы из Горно-Алтайска в Екатеринбург. Самолет Sukhoi Superjet будет летать по четвергам и воскресеньям.

С 4 мая «ЮТэйр» открывает рейсы по маршруту Горно-Алтайск – Сургут. Они будут выполняться по средам и субботам на воздушном судне ATR-72 вместимостью 70 человек.

Сейчас из аэропорта Горно-Алтайска выполняются рейсы в Москву, Красноярск, действуют местные рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу.

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Экономика #Транспорт и дороги #Республика Алтай #Красноярск
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