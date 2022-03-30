Мэр Кемерова увеличил доход в полтора раза

Глава Кемерова Илья Середюк за 2021 год заработал почти 4,6 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на портале мэрии. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

В 2020 году доход Середюка составил 2,95 миллиона рублей, тогда же он приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Как и в предыдущие годы, у мэра в долевой собственности есть садовый участок площадью и нежилое здание. Совместно с супругой они по-прежнему владеют земельным участком, жилым домом площадью 192 квадратных метра и квартирой площадью 173 квадратных метра.

Доход супруги главы Кемерова вырос в прошлом году на 20% и составил 3,09 миллиона рублей. Она по-прежнему владеет автомобилем BMW X3 xDrive 201, снегоходом Skandic SUV 600 и прицепом.