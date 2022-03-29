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Модификацию Ан‑2 для тушения пожаров испытали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СибНИА

СибНИА провел первый испытательный полет самолета ТВС-2МС с водосливным устройством, самолет может использоваться для тушения пожаров, сообщает пресс-служба института.

ТВС-2МС — глубокая модификация самолета Ан-2 с заменой поршневого двигателя на турбовинтовой. С новым двигателем повысилась взлетная мощность до 1,1 тысячи лошадиных сил.

При тушении пожаров такие самолеты имеют преимущества перед многотонными пожарными самолетами, они способны приземлиться на относительно небольшую травяную или грунтовую площадку в любом отдаленном районе, отрезанном от наземных транспортных путей

Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении. Установленное водосливное устройство с максимальной емкостью до 2 тысячи можно заправлять как водой, так и специальной огнегасящей жидкостью. 

По заказу частных авиакомпаний изготовлено 24 самолета, которые успешно эксплуатируются в регионах страны, и спрос продолжает расти. Благодаря прошедшим испытаниям самолету добавлен еще один вид авиационных работ. В дальнейшем планируется наладить также изготовление водосливных устройств.

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....