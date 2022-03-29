Модификацию Ан‑2 для тушения пожаров испытали в Новосибирске

СибНИА провел первый испытательный полет самолета ТВС-2МС с водосливным устройством, самолет может использоваться для тушения пожаров, сообщает пресс-служба института.

ТВС-2МС — глубокая модификация самолета Ан-2 с заменой поршневого двигателя на турбовинтовой. С новым двигателем повысилась взлетная мощность до 1,1 тысячи лошадиных сил.

При тушении пожаров такие самолеты имеют преимущества перед многотонными пожарными самолетами, они способны приземлиться на относительно небольшую травяную или грунтовую площадку в любом отдаленном районе, отрезанном от наземных транспортных путей

Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении. Установленное водосливное устройство с максимальной емкостью до 2 тысячи можно заправлять как водой, так и специальной огнегасящей жидкостью.

По заказу частных авиакомпаний изготовлено 24 самолета, которые успешно эксплуатируются в регионах страны, и спрос продолжает расти. Благодаря прошедшим испытаниям самолету добавлен еще один вид авиационных работ. В дальнейшем планируется наладить также изготовление водосливных устройств.