«Томскводоканал» уличили в трате денег на полеты бизнес-классом

Прокуратура Томской области выявила нарушения в работе «Томскводоканала» — в частности, организация, по данным надзорного ведомства, тратила деньги на перелеты бизнес-классом и дорогие отели.

Проверка показала факты неправомерного расходования собранных с населения денежных средств на цели, не связанные с основной деятельностью.

«В частности, установлено, что руководством организации за счет указанных средств осуществлялась оплата поездок бизнес-классом и проживания в дорогостоящих отелях», — говорится в сообщении.

Также были установлены факты завышения стоимости выполненных организацией работ по строительству сетей водоснабжения и реконструкции водовода на сумму более 2,5 миллиона рублей. Также выявлены факты несоответствия требования качества работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта сетей водоснабжения в Томске.

Прокуратура внесла представление руководителю ООО «Томскводоканал». Разницу между тарифами на авиабилеты эконом и бизнес-класса, скорректированы акты выполненных работ по мероприятиям инвестиционной программы. Подрядчик устранит недочеты по восстановлению асфальтобетонного покрытия.