Российские военные за сутки сбили пять украинских самолетов

Российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили пять самолетов Вооруженных сил Украины, включая истребитель Су-27, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два — в районе Репки, еще два — в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», — сказал он.

По его словам, российские силы уничтожили также 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерчь».

«В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники», — перечислил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации российским военными уничтожены: 308 беспилотников, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 РСЗО, 715 орудий и минометов, а также 1557 автомобилей.