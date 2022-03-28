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Новосибирец сфотографировал туманность «Бриллиантовое кольцо»

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал невероятно красивую туманность «Бриллиантовое кольцо», снимки он выложил в соцсетях.

«Если вы романтик и хотите порадовать свою вторую половинку, но у вас нет денег на дорогие подарки, купите телескоп за миллион и снимите для нее планетарную туманность Abell33 "Diamond ring" (Бриллиантовое кольцо)», — написал он под снимком.

Звезда HD 83535 сияет на расстоянии 2,7 тысячи световых лет от Земли. Она сверкает словно бриллиант, за это и получила свое название.

Благодаря своим постоянным «дежурствам», Полякову удается снимать уникальные явления под Новосибирском. Недавно он снял на видео северное сияние, что нетипично для местности.

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