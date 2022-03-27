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Эксперт дал советы, как теперь покупать товары за рубежом

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экономист Егор Клопенко рассказал о способах приобретения товаров за рубежом после блокировки карт российских банков западными платежными системами и ухода многих компаний из России.

Для начала нужно, действительно ли компания, производящая интересующий вас товар, ушла с рынка или же она заявила о «временной приостановке работы». Реальная картина — кто ушел, а кто остался — станет ясна примерно в мае, пояснил агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко.

«Я уверен, что многие найдут на полках большинство привычных товаров. Тому есть две причины: нежелание уходить из России и плоды параллельного импорта, когда товары западных брендов будут ввозиться в Россию через третьи страны», — пояснил эксперт. И большинство крупных импортеров уже проработали такие схемы.

В интернете, по его словам, уже появляются сервисы, которые позволяют купить на европейских площадках товар и отправить его в Россию, при этом оплатить его с помощью российских карт. Чтобы в этом убедится, достаточно набрать в поисковой строке «купить в западном интернет-магазине».

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Интернет-магазины, принимающие UnionPay и работающие с Россией — альтернативный путь. Причем речь не только о китайских магазинах, но и западноевропейских.

Если кризис затянется, то россиянам поможет оформление банковских карт в третьих странах (Грузия, Армения, Казахстан). «Еще недавно их можно было оформить даже дистанционно и я думаю, что такая возможность скоро вернется, как только снизится поток заявок, вызванных шоком и паникой», — отметил Клопенко.

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