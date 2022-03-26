Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

Повторение дефолта 1998 года в России вряд ли возможно, так как тогда российская экономика была гораздо меньше защищена, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента, и кризис 2014 года, когда он был премьером. По его словам, текущая ситуация сильно отличается от той.

«Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. <…> А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война», — сказал Медведев.

На фоне военной операции на Украине западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Кремль посчитал данные меры «экономической войной».