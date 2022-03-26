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Медведев оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Повторение дефолта 1998 года в России вряд ли возможно, так как тогда российская экономика была гораздо меньше защищена, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента, и кризис 2014 года, когда он был премьером. По его словам, текущая ситуация сильно отличается от той.

«Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. <…> А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война», — сказал Медведев.

На фоне военной операции на Украине западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Кремль посчитал данные меры «экономической войной».

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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...