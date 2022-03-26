Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Документ дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам соцзащиты.

Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году, следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минобороны.