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Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Документ дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам соцзащиты.

Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году, следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минобороны.

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Политика #Россия #Армия
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