Космический салат создали ученые

Исследователи отредактировали гены семян обычного салата, теперь привычное растение производит костно-стимулирующий гормон для космических путешественников.

Питание таким салатом поможет астронавтам, которые проводят на орбите значительное время в условиях невесомости, пишет Daily Mail. Ученые отмечают, что отсутствие привычной гравитации негативно сказывается на плотности костей.

Астронавты на МКС сталкиваются с повышенным риском переломов после возвращения с орбиты на Землю. Теперь у них есть защита — генетически модифицированное растений, которое выделяет около 10-12 миллиграммов пептидного гормона на килограмм свежего салата.

Создатели отмечают, что растение выглядит, как обычный листовой салат, его вкус также практически ничем не отличается от природного аналога. Его можно успешно выращивать в условиях невесомости.

По оценке ученых, чтобы регулярно получать достаточную для профилактики хрупкости костей дозу гормона, астронавтам достаточно будет съедать около 380 граммов салата каждый день.