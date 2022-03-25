НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космический салат создали ученые

Источник:
Sibnet.ru
102 0
Фото: © Пресс-служба Роскосмоса

Исследователи отредактировали гены семян обычного салата, теперь привычное растение производит костно-стимулирующий гормон для космических путешественников.

Питание таким салатом поможет астронавтам, которые проводят на орбите значительное время в условиях невесомости, пишет Daily Mail. Ученые отмечают, что отсутствие привычной гравитации негативно сказывается на плотности костей.

Астронавты на МКС сталкиваются с повышенным риском переломов после возвращения с орбиты на Землю. Теперь у них есть защита — генетически модифицированное растений, которое выделяет около 10-12 миллиграммов пептидного гормона на килограмм свежего салата.

Создатели отмечают, что растение выглядит, как обычный листовой салат, его вкус также практически ничем не отличается от природного аналога. Его можно успешно выращивать в условиях невесомости.

По оценке ученых, чтобы регулярно получать достаточную для профилактики хрупкости костей дозу гормона, астронавтам достаточно будет съедать около 380 граммов салата каждый день.

Тема: Человек и космос
Опубликован проект российской марсианской станции
Гигантский астероид пролетел мимо Земли
Астрономы объяснили аномалии пульсара «черная вдова»
Физики нашли зеркальную Антивселенную
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
Лавров заявил, что Запад объявил России тотальную войну
Кремль прокомментировал ограничения на выезд IT-специалистов
Сроки ремонта машин по ОСАГО предложили увеличить вдвое
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
36
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
21
Зеленский запретил «пророссийские» оппозиционные партии