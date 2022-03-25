Найдены следы самого древнего каннибализма

Международная группа ученых нашла древнейшие свидетельства каннибализма среди останков трилобитов возрастом 514 миллионов лет. Предыдущие исследования относили случаи самого раннего каннибализма к позднеордовикскому периоду — это около 450 миллионов лет назад.

Исследователи в ходе изысканий у побережья Южной Австралии обнаружила множество ран на панцирях трилобитов, а также их ископаемые экскременты, которые содержали фрагменты панцирей трилобитов.

Таким образом, подтверждено существование каннибализма в ранней кембрийской эпохе — на более чем 50 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор, следует из статьи авторов открытия, опубликованной в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Самым активным каннибалом оказался 25-сантиметровый «король трилобитов» Redlichia rex, в его фекалиях нашли больше всего останков мелких трилобитов. При этом ученые отмечают, что такая пища не могла быть основной — скорее всего, трилобиты нападали на сородичей в условиях дефицита ресурсов.