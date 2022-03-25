Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати. При это он признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.

«В том, что касается Группы двадцати, мой ответ — да», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе в ответ на вопрос о том, считает ли он целесообразным исключение РФ из этого формата.

По его словам, это вопрос обсуждался с членами альянса. «Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, - отметил Байден. - Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить саммит G20», — сказал Байден.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее напомнил, что Россия является важным участником G20 и ни одна из стран — участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что G20 — это многосторонний формат, и ряд государств придерживается независимой позиции относительно России, несмотря на давление США.