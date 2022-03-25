НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден выступил за исключение России из G20

Источник:
ТАСС
442 2
Фото: The White House

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из Группы двадцати. При это он признал, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.

«В том, что касается Группы двадцати, мой ответ — да», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе в ответ на вопрос о том, считает ли он целесообразным исключение РФ из этого формата.

По его словам, это вопрос обсуждался с членами альянса. «Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, - отметил Байден. - Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить саммит G20», — сказал Байден.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее напомнил, что Россия является важным участником G20 и ни одна из стран — участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что G20 — это многосторонний формат, и ряд государств придерживается независимой позиции относительно России, несмотря на давление США.

Тема: Санкции против России
Британия ввела санкции против Грефа и Тинькова
Western Union прекратила проведение денежных переводов в России
Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро
Медведев призвал немцев отказаться от мяса ради борьбы с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (2)
Картина дня
Байден выступил за исключение России из G20
Медведев оценил возможность возвращения смертной казни
Контроль за продажей рецептурных лекарств усилят в России
Россиянам предложили туры для оформления карт в зарубежных банках
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
21
Зеленский запретил «пророссийские» оппозиционные партии