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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Опубликован проект российской марсианской станции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Научно-производственное объединение имени Лавочкина опубликовало в своем корпоративном журнале проект новой межпланетной марсианской станции.

Целью станции станет поиск признаков жизни на Марсе в прошлом и в настоящее время, исследование среды, исследование газовых примесей и их источников в атмосфере Красной планеты, а также решение научных задач в условиях долгоживущей стационарной платформы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил о разработке новой посадочной платформы после отказа европейских партнеров от миссии ExoMars-2022. По его словам, в состав миссии не будет входить марсоход, разработку которого вела европейская сторона.

Европейское космическое агентство 28 февраля сообщило, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России. Его могут перенести на 2024 год.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля. В состав последнего входят российская посадочная платформа «Казачок» и европейский марсоход Rosalind Franklin.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

Disobedient

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seekeer

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Disobedient

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WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.