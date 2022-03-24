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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Гигантский астероид пролетел мимо Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астероид 2013 BO76 в четверг, 24 марта, сблизился с Землей на минимальное расстояние, сообщает NASA. Космический объект пролетит мимо планеты всего в 3 миллионах километров, что по астрономическим меркам считается потенциально опасным.

Астрономы отслеживают орбиты всех крупных астероидов, которые пролетают от Земли в пределах 7 миллионов километров. Тем не менее, риск падения 2013 BO76 на планету в ближайшие годы фактически равен нулю.

Диаметр 2013 BO76 достигает 450 метров, а скорость превышает 50 тысяч километров в час. В случае столкновения с Землей подобный космический объект мог бы вызвать катастрофу планетарных масштабов.

В настоящее время ученые отслеживают порядка 2 тысяч астероидов и комет, которые включены в список потенциально опасных для Земли. Последний задокументированный инцидент такого рода произошел в 2013 году, когда над Челябинском взорвался астероид диаметром 20 метров.

Тема: Человек и космос
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