НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
239 0
Фото: © кадр из фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» вышла в видеосервисе Wink. Фильм основан на реальных событиях.

Основная часть сюжета соответствует историческим событиям. Осенью 1945 года английская футбольная ассоциация пригласила чемпиона СССР ФК «Динамо» сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами.

Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям английская пресса после общения в аэропорту, поскольку советские игроки не умели давать интервью.

В фильме есть любовно-шпионская линия о соблазнении русского игрока английской журналисткой. Эта часть картины выдумана.

Что умеет Wink?

Главные роли в байопике сыграли Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Чернышов, Алена Коломина. Режиссером выступил Алексей Пиманов, снявший фильм «Крым» в 2017 году.

Посмотреть «Одиннадцать молчаливых мужчин» в Wink можно бесплатно по подписке «Трансформер Акция», которая открыла подписчикам коллекцию фильмов на месяц.

Еще по теме
Документальный фильм про Сергея Бодрова эксклюзивно вышел в Wink
Фильм «Один на один» вышел в Wink
Фильм «Звездный разум» вышел в Wink
Как оплачивать Wink после санкций
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (0)
Топ комментариев

krasprol

Вот только наши деды,в первую очередь, думали о стране и делали всё для страны и её народа, а не набивали...

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

seekeer

По этой логике отменить все выборы в условиях кризиса( хотя в них кто верит). Всем руководителям отделений...

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...