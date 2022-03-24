Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» вышел в Wink

Спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» вышла в видеосервисе Wink. Фильм основан на реальных событиях.

Основная часть сюжета соответствует историческим событиям. Осенью 1945 года английская футбольная ассоциация пригласила чемпиона СССР ФК «Динамо» сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами.

Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям английская пресса после общения в аэропорту, поскольку советские игроки не умели давать интервью.

В фильме есть любовно-шпионская линия о соблазнении русского игрока английской журналисткой. Эта часть картины выдумана.

Главные роли в байопике сыграли Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Чернышов, Алена Коломина. Режиссером выступил Алексей Пиманов, снявший фильм «Крым» в 2017 году.

Посмотреть «Одиннадцать молчаливых мужчин» в Wink можно бесплатно по подписке «Трансформер Акция», которая открыла подписчикам коллекцию фильмов на месяц.