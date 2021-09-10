Фабрика развлечений: что умеет приставка Wink+

Приставка Wink+ превратит обычный телевизор в интерактивную систему с множеством функций. Она даст доступ к сотням телеканалов, тысячам фильмов, сериалов и аудиокниг. Позволит сражаться в игры на максимальных настройках. Благодаря ей можно будет петь в караоке и слушать лекции.

Wink+ — это универсальное устройство. Приставка подключается не только к сети Ростелекома, но и к другим провайдерам, то есть в любом месте, где есть интернет. Устройство можно брать с собой в поездку, на дачу или в гости — при подключении к новому оператору она продолжит работать со всем доступным абоненту контентом.

Причем подключается приставка без лишних проводов — по Wi-Fi. Встроенный модуль позволяет использовать ее как с роутерами в диапазонах 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Последняя частота сейчас менее загружена и обеспечивает лучшее соединение. При отсутствии беспроводной связи она легко подключается традиционным способом — с помощью кабеля.

Фильмы и телесериалы

Приставка Wink+ работает под управлением всем привычной операционной системы Android. Технические возможности позволяют на ее основе построить полноценный мультимедийный центр.

Прежде всего, устройство открывает доступ к видеосервису Wink с сотнями телеканалов, а также десятками тысяч фильмов и сериалов на любой вкус. Просмотр видео возможен в 4K и HD-качестве.

Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис дает возможность управлять просмотром телевидения. Можно включать телепередачи из архива, перематывать их, ставить на паузу. На основе истории просмотров искусственный интеллект формирует персональные предложения.

Уроки и караоке

С помощью приставки Wink+ можно получить доступ к огромной библиотеке аудиокниг от сервиса «Литрес». Устройство также открывает доступ к каталогу русских и зарубежных песен в караоке.

Wink+ дает доступ к образовательному сервису «Лицей» от Ростелекома — настоящему онлайн-репетитору для учеников с 1 по 11 классы. В нем представлены лекции и курсы от лучших школьных учителей и вузовских преподавателей.

Приставка позволяет посещать интернет-магазины, и просто «гулять» по Сети на телевизоре. В ней есть полезных приложения, благодаря которым можно следить за погодой, курсом валют и последними новостями.

В сентябре 2021 года приставка Wink+ разыгрывается в интерактивной игре «Играй и смотри», открытой на Sibnet.ru к Дню компании Ростелеком.

Игры на максималке

От множества подобных устройств Wink+ отличает доступ к сервису облачных игр. Этот сервис превращает компактную ТВ-приставку в полноценную альтернативу мощному игровому компьютеру или дорогой консоли.

Сама игра идет в «облаке» — на удаленных сверхмощных серверах в дата-центре. Пользователь с помощью геймпада через приставку отдает команды, а телевизор просто транслирует картинку. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX создает такую же реалистичную картинку, как в кино.

Фото: © Sibnet.ru

Wink+ поддерживает большинство контроллеров для компьютеров и ТВ-панелей. Устройство также работает с виртуальным геймпадом, доступным в мобильных приложениях Wink, поэтому можно обойтись, и вовсе без контроллера.

Приставку Wink+ можно заказать на сайте Ростелекома или приобрести в офисе компании. Но прежде нужно удостовериться, что скорость домашнего интернета не менее 25 мегабит в секунду. Только такая скорость обеспечит нормальное качество работы сервисов.