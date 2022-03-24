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Мужчины вдвое чаще женщин в панике закупали продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские мужчины скупили автозапчасти, женщины — косметику, также жители закупились крупами и сахаром, при этом мужчина закупались активнее женщин, сообщает SuperJob.

Закупки «на будущее» в последние дни делал каждый четвертый новосибирец (26%). Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (29%). Реже всего так поступают жители города с доходом свыше 80 тыс. руб. (20%).

Чаще всего новосибирцы скупали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 48% опрошенных купили эти товары. Бытовой химией запаслись 14%, предметами личной гигиены — 15%, всеми привычными продуктами — 11%. Каждый десятый (11%) купил лекарства. В том, что покупали впрок все подряд, признались 8% респондентов.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Новосибирске: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. 

Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин.

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