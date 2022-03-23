Кредитные организации после 24 февраля 2024 года зафиксировали ажиотажный спрос на аренду банковских ячеек. Зачем они нужны, что можно в них хранить и почему так взлетела популярность этого вида хранения сбережений?

Банковские ячейки представляют собой металлические сейфы в специальном помещении с бронированной дверью, охраной, видеонаблюдением и системами пожарной безопасности. Обычно в хранилище несколько сотен таких ячеек, которые сдаются клиентам в аренду.

Что хранят в банковской ячейке

Банковская ячейка фактически представляет собой арендуемый гражданином личный банковский сейф. В нем можно хранить любые ценные вещи — в основном это драгоценные металлы, деньги, украшения, документы и даже одежду. Часто ячейки используют для совершения сделок с крупными суммами наличных.

При этом каждый банк при подписании договора аренды указывает, какие предметы нельзя держать в ячейке. В стандартном списке оружие, наркотики, взрывчатые вещества, яды, скоропортящиеся продукты.

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Посещать ячейку можно в любое время в часы работы депозитария, для этого достаточно иметь паспорт и ключ от сейфа, который выдается банком. Если доступ к ячейке потребуется родственнику или близкому человеку, на него можно оформить нотариальную доверенность.

Какие размеры ячеек бывают

Если человек арендует банковскую ячейку в первый раз, необходимо выбрать ее размер. Традиционно на выбор доступны ячейки разных размеров, при этом от вместимости напрямую зависит арендная плата — чем больше сейф, тем она выше.

Например, в «Сбербанке» высота самого маленького сейфа составляет всего 3 сантиметра — туда войдут только ювелирные украшения без футляров. Ячейка высотой 8 сантиметров вмещает стандартную пачку бумаги формата А4. А в ячейку высотой 9 сантиметров войдут 9 миллионов рублей пятитысячными купюрами.

Для золотых слитков предназначаются сейфы до 20 сантиметров высотой, а самые большие высотой более 40 сантиметров используют для художественных ценностей, дизайнерских изделий и даже шуб.

Что знает банк про содержимое ячейки

Есть два типа договора аренды банковского сейфа. При заключении обычного договора банк не проверяет, что именно гражданин кладет в ячейку. Чрезвычайно редко, но все-таки случаются кражи из банковских ячеек, в этом случае возместить ущерб будет невозможно.

При заключении договора ответственного хранения банк принимает имущество под опись и несет за него полную материальную ответственность. Например, если при таком типе договора человек захочет положить в ячейку деньги, сотрудник банка проверит их подлинность, пересчитает и только потом поместит в сейф.

Плюс банковской ячейки — можно не переживать за сохранность крупных сумм. Если при банкротстве кредитного учреждения гражданину гарантирован возврат только 1,4 миллиона рублей по верхнему лимиту страховки, то содержимое сейфа всегда возвращается владельцам в полном объеме.

На какой срок арендуется ячейка

Условия в банках могут быть разные, но обычно арендовать сейф можно на любой срок — от одного дня до нескольких лет. Существуют договоры с автоматической пролонгацией договора, если человек не знает, когда именно потребуется помещенная в ячейку вещь.

Если договор не продлен, а клиент не забрал свое имущество, банк выжидает определенный срок. Так, в «Сбербанке» он составляет 20 дней. После этого ячейку вскрывают, составляют опись находящихся там предметов и отправляют в специальное хранилище.

Получить свое имущество клиент сможет только после оплаты повышенной комиссии за хранение и штрафа. Поэтому при подписании договора с жестким сроком нужно аккуратно соблюдать все условия аренды

Почему банковские ячейки стали популярны

По мнению экспертов, ажиотажный спрос на банковские ячейки — ответ на нестабильную ситуацию в финансовом секторе. На фоне недоверия к депозитам люди столкнулись с тем, что им негде хранить свои накопления, отметила в интервью «Известиям» финансовый эксперт Светлана Самойлова.

«В последние недели серьезной альтернативой покупке долларов и евро для граждан стало приобретение монет из драгметаллов, а также слитков, на которые правительство обнулило НДС. Золото и другие драгметаллы хранить в домашних условиях небезопасно. Вот люди и стали активно идти в банки, чтобы абонировать ячейку», — пояснила она.

Аренда банковской ячейки также позволяет некоторым гражданам при необходимости скрыть от государства размер своих накоплений — если переводы и депозиты по законодательству довольно строго контролируются, то наличные в банковском сейфе «невидимы» для властей.