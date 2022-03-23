ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов

Федеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Данная мера призвана ускорить возвраты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
По данным ведомства, нововведение затрагивает социальные и имущественные вычеты. Ранее проверки по социальным вычетам проводились три месяца и еще месяц на перечисление средств, по имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней на зачисление возврата.
С прошлого года ФНС упростила получение имущественных и инвестиционных вычетов, сократив процедуру до одного шага — от налогоплательщика требуется лишь заполнить заявление.
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