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ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Данная мера призвана ускорить возвраты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

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По данным ведомства, нововведение затрагивает социальные и имущественные вычеты. Ранее проверки по социальным вычетам проводились три месяца и еще месяц на перечисление средств, по имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней на зачисление возврата.

С прошлого года ФНС упростила получение имущественных и инвестиционных вычетов, сократив процедуру до одного шага — от налогоплательщика требуется лишь заполнить заявление.

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