Оформить налоговый вычет с каждым годом становится все проще: сейчас получить деньги можно, буквально не вставая из-за компьютера. Достаточно выполнить несколько действий на сайте налоговой службы. За что и как можно получить налоговый вычет?

Налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает официально трудоустроенным из уплаченных ими налогов. Как правило, это 13% от определенных категорий расходов.

Порядок получения налогового вычета изменился за последний год. Теперь сделать это можно, не выходя из дома — конечно, если под рукой есть все необходимые документы.

Оформление происходит через личный кабинет налогоплательщика. Туда можно зайти, если есть регистрация на портале «Госуслуги». Также нужно оформить электронную подпись, но это очень простой процесс.

В личном кабинете нужно зайти во вкладку «Доходы и вычеты» и выбрать раздел «Получить вычет». Декларация о доходах появится в кабинете автоматически или ее можно запросить без личного визита к работодателю или в отделение налоговой службы. Заявление также можно подать онлайн, прикрепив необходимые документы, подтверждающие траты.

При оформлении налогового вычета через личный кабинет нужно указать данные банковского счета, куда придут деньги. Но не стоит ждать их быстро: налоговая служба проводит камеральную проверку отправленных данных, которая занимает до трех месяцев.

Также представители налоговой могут позвонить, если что-то оформлено неверно. Возможно, что какие-то документы придется приносить уже лично.

За что можно получить налоговый вычет?

Вычеты делятся на имущественные (за покупку недвижимости) и социальные (оплата медицинских услуг, медикаментов, обучения, благотворительности). Получать имущественный вычет можно только один раз, социальные — чаще. В 2022 году можно получить налоговые вычеты за траты, сделанные в 2021 году.

При покупке недвижимости

Чтобы оформить вычет за покупку недвижимости, нужно предоставить выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру; чеки и другие документы, подтверждающие оплату недвижимости.

В случае, если недвижимость куплена в ипотеку, то можно получать вычеты и за уплаченные по кредиту проценты — в этом случае понадобится справка банка об уплаченных процентах.

Вычет рассчитывается как 13% с лимита: с 2 миллионов рублей при строительстве или покупке жилья и с 3 миллионов — при погашении процентов по ипотеке. Таким образом максимально можно получить 260 тысяч и 390 тысяч соответственно.

Налоговый вычет на недвижимость можно оформить за близкого родственника: супруга, ребенка или родителя. Тогда необходимы документы, подтверждающие личности и родство (свидетельство о браке или рождении).

При лечении или покупке медикаментов

Если оформляется вычет на лечение, в личном кабинете необходимо добавить договор на оказание медицинских услуг; справку об оплате услуг; чеки; копию лицензии медицинской организации.

Если речь идет о дорогостоящих лекарствах, нужно предоставить оригинал рецепта, выписанный по соответствующей форме, подписанный врачом и заверенный печатями, а также чеки или иные документы, подтверждающие оплату.

Максимальная сумма трат, с который вернется вычет — 120 тысяч рублей. То есть, получить можно 15,6 тысячи рублей.

При оплате образования

Тот, кто оформляет вычет за платное образование, должен предоставить в налоговую службу договор с образовательным учреждением; справку, подтверждающую очную форму обучения (для случаев, когда вычет получает родитель за ребенка); документы, подтверждающие оплату обучения; копию лицензии образовательного учреждения.

Лимит, с которого вернется вычет — 120 тысяч рублей (выплата 15,6 тысячи рублей) в случае обучения собственного или близких родственников и 50 тысяч (выплата 6,5 тысячи рублей) — в случае обучения опекаемых детей.

При взносах на благотворительность

Вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной на благотворительные цели в виде денежной помощи благотворительным организациям, НКО, религиозным организациям.

Речь идет только о бескорыстной помощи, уточняется на сайте налоговой службы. Если благотворитель получил от этого какую-либо выгоду (не только деньги), но и услуги, то на вычет он претендовать не может.

Для получения вычета за благотворительность нужно предоставить платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.), а также договоры (соглашения) на пожертвование, оказание благотворительной помощи.

Вычет составляет также 13% от трат. Максимально возможный лимит для вычета — 25% от общей суммы дохода за год. То есть, если траты больше четверти годового дохода, то налоговая все равно вернет максимально 13% от суммы, равной четверти дохода.

При инвестировании

Право на инвестиционные налоговые вычеты есть у налогоплательщика, который:

— осуществлял операции с ценными бумагами на организованном рынке и получил доход;

— вносил деньги на индивидуальный инвестиционный счет;

— получал доход по операциям, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете.

Нужно подготовить копии документов, подтверждающих наличие права на налоговый вычет, это могут быть: договор на ведение индивидуального инвестиционного счета; договор о брокерском обслуживании/договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами; заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания или доверительного управления.

Также нужны документы, подтверждающие факт зачисления денег на индивидуальный инвестиционный счет. Это платежное поручение (если деньги зачислялись с банковского счета); приходно-кассовый ордер (если деньги вносились наличными); поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера (управляющего).

Максимальная сумма, на которую рассчитывается вычет, — 400 тысяч рублей. То есть, получить можно 52 тысячи рублей.

Нововведение 2022 года

С 1 января 2022 года у россиян появилась возможность претендовать на налоговый вычет при занятиях спортом. Физические лица смогут вернуть 13% от суммы, лимит для вычета — 120 тысяч рублей.

Но непосредственно заявить право на такой вычет можно будет с января 2023 года — если речь идет о занятиях спортом в течение 2022 года. Также важно учитывать, что это касается не каждой спортивной организации — перечень есть на сайте Минспорта.